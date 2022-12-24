البخبخي: نحن نتعامل مع مؤامرة متجذرة لن تتوقف ولا يجب أن تؤخذ بسذاجه

علق المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة على قرار عبد الفتاح السيسي بترسيم الحدود بحق ليبيا، معتبراً أن خطوات السيسي المتتابعة تنطلق من قضية أساسية وهي حالة التفكك الذي تعيشه ليبيا ومحاولة توظيف حالة التفكك لخلق حالة الاستتباع.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إن ما يسعى له النظام المصري خلق حالة أقرب لأوكرانيا بالنسبة لروسيا واستقطاع ما يمكن استقطاعه وهذا الأقليم وما تزخر به من ثروات ومساحات قابله أن توظف لحل إشكالية الإسكان في مصر كلها هذا الوقت القائم هو الفرصة التاريخية بالنسبة له والفرصة التي يمكن أن ينتهزها.

وأكد على ضرورة أن تأخذ كل النخب والحكومة موقف ليبي موحد، مشيراً إلى أن هناك الكثير يتحدث أن الشرق الليبي كان تحت النفوذ المصري تاريخياً وان الجغبوب تحت النفوذ المصري وهذه الفكرة “استتباع” موجودة قديماً ويجب الا يغفل أحد أن حقيقة النظام المصري ليس بنظام عقلاني يدرك مفهوم الحدود بل هذه انظمه انقلابية.

وأضاف: “ليبيا بالنسبة لمصر ليست حالة سياسية بحتة بل ليبيا بالنسبة لهكذا نظام يعيش أزماته التي تتفاقم ديونها كبيرة ودوله مشروعها النهضوي قائم على أساس الاقتراض، مصر أزمة تتفاقم وعمله تتهاوى لا يمكن ان تكون ليبيا بالنسبة لها في وضع كهذا حدث سياسي أو قضية سياسية او خشية من نفوذ تركي، ليبيا مصالح اقتصادية خالصة بالنسبة لهم”.

واعتبر أن أي خطوة بالنسبة لهم تتحرك نحو استعادة السيادة الوطنية وإعادة بناء الشرعية وبناء وهذه الأجسام النواب والدولة هي خطر داهم لذلك طبيعي أن يرموا ومؤامراتهم للحيلولة دون أي مقاربة تتم على أساس الاقتراب من العملية الانتخابية على أساس من تجاوز مجلسي النواب والدولة وهذه مؤامرات لم تتوقف وهم يلعبون في ورقة جهوية.

وزعم أن البلاد تتعامل مع مؤامرة متجذرة ولن تتوقف ولا يجب ان تؤخذ بسذاجة، مضيفاً” نتوقع هؤلاء الناس قضية تتعلق بخدمة الشرق أو المنطقة بل البقاء في المشهد لذلك ليس أمامنا إلا الدفع باستعادة السيادة الوطنية واللحظة الانتخابية وايقاف المسلسل العبثي والمشروع المصري من خلفه”.

وأوضح أن مؤامرة مصر انطلقت من فكرة خلق المؤامرة الانقلابية وهذا المشروع الانقلابي لم يأتي بناء على إرادة وطنية ومصالحة وطنية أو أنتجته ظروف وطنية بل معطيات إقليمية خلقت حالة التوتر وهذا لا يستبعد نشوء محاولة انقلابية وهو أمر مبرمج والمؤامرة لم تتوقف، لافتاً إلى أنه يجب الا يستهان في هكذا مؤامرات فالتراكمات تلعب دورها.