ليبيا – اعتبر المحلل السياسي محمد الترهوني أن محاولات “الإخوان” تتكرر من دون توقف لامتطاء القضاء، معتبراً أن هناك وعياً من الشارع الليبي لـ”الإخوان” باعتبارهم فصيلاً غير مرغوب فيه بعد الذي فعلوه في مصر وتونس.

الترهوني أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن “الإخوان” يعتبرون القضاء هو من يصدر قوانين تعرقل العملية الانتخابية، وأنهم يحاولون استغلاله لإقصاء الأشخاص المناهضين لهم.

وكشف عن أن “الإخوان” يسيطرون على قطاع كبير من السلك القضائي والقانوني والتشريعي الليبي، ليساعدهم ذلك في “شرعنة” قراراتهم وتحقيق مخططاتهم.

Shares

The post الترهوني: محاولات “الإخوان” تتكرر من دون توقف لامتطاء القضاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية