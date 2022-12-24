المجلس الأعلى للدولة: الاستقلال حدث تاريخي وعلى الشعب الليبي الحفاظ عليه

طرابلس 24 ديسمبر 2022 (وال)- قال المجلس الأعلى للدولة إن حدث الاستقلال لـم يكـن عـاديـًا ومـا بـذلـه الآباء والأجـداد المؤسسـون مـن تـضـحـيـات فـي سبيل نيلـه هـو مجهـود تاريخـي يفتخر به جميع الليبيين ووجب الحفاظ عليه.

جاء ذلك – في بيان – أصدره المجلس اليوم السبت بمناسبة الذكرى الــ (71) للاستقلال هنأ من خلاله الشعب الليبي بهذه المناسبة العظيمة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأكد المجلس اأن الليبيون عاقدون العزم عـلـى أخـذ الـعبـر مـن إخـلاص الأجـداد ووفائهم، والحذو حذوهـم فـي الحفاظ على استقلال البلاد ووحـدة ترابهـا.

وأشار البيان إلى أن الآباء والأجداد المؤسسون ضـحـوا بالغالي والنفيس، مـن أجـل أن ترتفع رايـة الاستقلال عاليـة خفاقـة فـي سـماء الوطن. (وال)

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