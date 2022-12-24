الراجحي: الرئاسي لن يجمد مجلسي النواب والدولة ولن يدعوا لأي انتخابات

رأى رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين أن المتواجدين في السلطة نجحوا في إفشال اجراء أي انتخابات وقضية أنهم فشلوا في إجراء أي توافقات غير صحيحة فعلى العكس هذا نجاح لهم لأنهم استمروا في السلطة وبأخذ الرواتب والمميزات الضخمة فكل عضو من مجلسي النواب والدولة حصل على أكثر من 2 مليون دينار ليبي غير السفرات والعلاجة في الخارج.

الراجحي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن هناك إشكالية في استراتيجية الأمم المتحدة فهي تستخدم ذات الوصفة لكل الأمراض، مشيراً إلى أن المشاكل التي ترعاها البعثات في العالم كله يستخدمون نفس التكتيك والأسلوب.

وتابع “استصدار القوانين لا تتدخل به المليشيات والمجموعات المسلحة فلو اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية فقط لوافقوا. المشري وعقيلة إن كان عليهم ضغوطات من مليشيات مسلحة ليخرجوا للشعب الليبي! المشري خرج وهدد وزير الدفاع وقال منعه وكذلك إبراهيم الدبيبه! هل الجلسة التي بعدها عرقل ابراهيم الدبيبه ووزير الدفاع جلسات مجلس الدولة؟ لم يستطيعوا لأنهم سماهم بالاسم”.

وأضاف: “عقيلة صالح كمن مستشارين موالين له في المحكمة العليا وهؤلاء يده في تعطيل أي قرار في المحكمة العليا بإعادة العمل الدائرة الدستورية وكان من المقرر أن تفصل في الأحكام وطعون في أكتوبر الماضي واجلتها لأجل غير مسمى في حادثة غير مسبوقة، قضية أن عقيله انتج هذه المحكمة الدستورية بسبب انه خائف من الدائرة الدستورية هذا غير صحيح عقيله صالح يرى أن هناك فلوس عند حكومة باشاغا قريب 10 مليار وبحسب كلام علي الحبري، هذه الغنيمة عقيله ارتأى أن الفلوس يأخذها افضل من أن يدخل في موال كبير وطويل عريض مع المشري وقد يفشل لذلك أنتج هذا الموال”.

ورأى أن التحرك الديبلوماسي الأميركي يعمل في سياسة ذكية وسيلعب نفس اللعبة التي قاموا بها مع غسان سلامة وستيفاني وليامز وأن يكون المبعوث غير امريكي ويأتوا بمساعد امريكي له تنتهي فترته في يناير القادم.

كما استطرد حديثة: “الأمريكان دافعين في ديبلوماسي وموظف أمريكي اشتغل كثيراً في دول كثيرة وكان اخرها في افريقيا الوسطى وهو المحرك او الموظف الأمريكي وهذا سيأتي في نهاية شهر 1 وبعد فترة قد يقود حوار جديد واعتقد لو حصل سيكون الممثلين أعضاء مجلس النواب والدولة والبلديات واحزاب وشخصيات أخرى، إن كانت البعثة تريد نجاح يجب على الخارطة ان تختلف وأن تكون هذه المجموعة التي اختارتها البعثة أن ينتجوا قاعدة دستورية وقوانين انتخابية يعتمدها مجلسي النواب والدولة وتذهب للمفوضية وتخدم بها وتفتح باب التسجيل وتقبل المترشحين وتنتهي مرحلة الطعون وبعدها الحوار ينتج حكومة في مدة محددة، لإدارة الانتخابات إن كانوا يريدون حل واعتقد أن الكثير يرى الحل في ليبيا انتخابات رئاسية”.

وأردف “عندنا أزمه وأطراف متصارعة والافضل أن يكون النظام الحكم عندنا برلماني، الكل يصبح ممثل في البرلمان كرامه بركان غضب أحزاب وغيرها، ينتجوا سلطة ديمقراطية توافقية وليس تقاسم سلطة وتكون الحكومة شرعيتها اقوى ولا احد يتدخل بها”.

وبيّن أن المجلس الرئاسي لن يجمد المجلسين لأنه لا يريد ومعظم مستشاري أعضاء المجلس الرئاسي هم أعضاء مجلس النواب وهم من يفكرون لهم وأعضاء الرئاسي لن يدعوا لأي انتخابات لأنهم مستفيدين من حالة الانسداد والبقاء في السلطة ولوم مجلسي النواب والدولة لعدم إنتاج قوانين الانتخابات.

وقال في ختام حديثة: “البذخ الذي يعيشونه أعضاء الرئاسي والحاشية معهم ورفاهية وسفر وسيارات وفنادق مصاريفهم بمئات الملايين، أصبحوا في حال من البحبوحة والعيش لم يتوقعوها من قبل ولم ينجزوا أي شيء، الحراك الشعبي يتوقعون فيهم الخير وأنه لا حل آخر وربما لا يعلمون أن المفكرين هم اعضاء من مجلس النواب ومستحيل عضو من اعضاء مجلس النواب أن يعطي استشارة لعضو مجلس رئاسي بحل سلطته بسبب الترف وغيرها”.