البيوضي: ذكرة الاستقلال مناسبة لاستلهام العبر ووضع التصورات لاستكمال مسيرة النضال الوطني

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن الآباء المؤسسون قاوموا المستعمر وقاتلوه ببسالة وشرف وقدموا كل التنازلات من أجل استقلال وسيادة ووحدة حلمهم بالوطن الليبي.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وبعد 71 عام من إنجازهم دارت عجلة التاريخ وبات جزءا من ليبيا تحت سلطة خائن وعميل يتقيأ على التلفاز معلنا أن السيادة وهم ويسلم مواطنيه للمستعمر الجديد”.

وتابع “اليوم ليس احتفالا فقط، بل مناسبة لاستلهام العبر ووضع التصورات لاستكمال مسيرة النضال الوطني ضد المستعمر الأجنبي والعميل المحلي”.

