أردوغان: تركيا ستُواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي

طرابلس 24 ديسمبر 2022 (وال)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده حكومة وشعبًا سيُواصلون دعمهم ومساندتهم لليبيا وشعبها.

وقال اردوغان – في برقية تهنئة – أرسلها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة الذكرى الـ(71 ) للاستقلال، إن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، هي علاقات تاريخية ترجع لأكثر من خمسة قرون ماضية.

وعبّر أردوغان عن تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة لرئيس المجلس الرئاسي، وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية. (وال)

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