إيطاليا: مستعدون للعمل مع كافة الأطراف لدعم الاستقرار وإتمام الانتخابات الليبية

ترحب إيطاليا ببيان الممثل الخاص للأمين العام باتيلي وجهوده المستمرة لتنشيط العملية السياسية في ليبيا.

وهنأت إيطاليا ليبيا بعيد استقلالها الـ 71، مشيرةً إلى القلق إلى مرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وجاء في بيانها: “تظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد هي الإرادة الواضحة والطموح للشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيًا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة الوطن بأسره. الشعب ، فضلا عن هيئة تشريعية ذات تفويض متجدد”.

ودعت إيطاليا جميع الجهات الفاعلة الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام باثيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان ، من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، الأمن والازدهار.

ودعت الخارجية الإيطالية جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري.

Trending “عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا

وأوضحت أنه إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية ، فيمكن استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن ومفتوحة النهاية، مؤكدة دعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعت إيطاليا جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها وتقديم الدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.