معلقًا على ترسيم مصر لحدودها البحرية.. عبد العزيز: ليبيا فيها رجال ولن نسمح بالتنازل عن شبر واحد لأي كان

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه عندما يصدر عبد الفتاح السيسي قرار أحادي لا يسمع صوت لأحد وهذه اهانه لكل ليبي وليبية ولكل الأجيال القادمة.

عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني على أن ليبيا فيها رجال ولن يسمح بالتنازل عن شبر واحد لأي من كان، معتبراً أن النظام المصري يسرق من ليبيا ويدعم المجرمين والقتلة بحسب قوله.

وأضاف: “الحديث عن تقسيم ليبيا اعتبره قمة الخيانة وهناك ناس في المنطقة الغربية تعرف الحقيقة وان ما يجري في المنطقة الشرقية من نواب وعقيلة وحفتر وأولاده عامل شد للخلف”.

ورأى أن مجلس الدولة مستمر في المؤامرة وللأسف سيعود لعقيلة صالح، بعد أن قاطعوه ولن يلغي عقيلة القانون الصادر عنه لذلك لابد من خروج الشعب لإلغائه.

وفيما يلي النص الكامل:

عندما السيسي يصدر قرار أحادي لا نسمع صوت وهذا اهانه لكل ليبي وليبية ولكل الأجيال القادمة، اتفاقيه موقعه بين الجانبين وحكومتين وسيادة بين الطرفين قلتم ما قلتم عليها ولكن السيسي يحدد المياه الإقليمية لا أحد يقول كلمه، لكننا لن نسكت وليبيا فيها رجال ولن نسمح بالتنازل عن شبر واحد لأي كان. هذا النظام يسرق من ليبيا ويدعم المجرمين والقتلة وبنفس الوقت يضيع مصر.

الكلام عن تقسيم ليبيا اعتبرها قمة الخيانة وهناك ناس في المنطقة الغربية تعرف الحقيقة وان ما يجري في المنطقة الشرقية من نواب وعقيلة وحفتر وأولاده عامل شد للخلف، أول أمس تم سرقة كوابل كهرباء بنصف مليار، فضيحه الحبري لم ننساها ولكن لا احد يتكلم عليها، القتل والسرقة والتقسيم كيف يصير فيه؟ لا أحد يتكلم.

أي حد يتغنى بحقوق برقه اعلموا انه منافق، زياد دغيم أين هو الآن، الحجازي كذلك؟ تكلموا عن برقة وحقوقها كلهم فقط لمصالحهم الخاصة، هل حقوق برقة ان يأتوا بأولادكم يموتون على تخوم طرابلس؟ على من تضحكون؟ هذه قلة رجولة.

المرتبات كلها تخرج من طرابلس والبلديات اتحداهم الذين اتوا واجتمعوا مع الحكومة ووزارة الحكم المحلي انهم اخذوا حقوقهم وميزانياتهم. هناك توطين لـ 7 مليون مصري في المنطقة الشرقية وكل قبائلها ستكون أقليات بلا منازع وهذا شغل مخابرات ليس عادي.

يوم جاء حفتر لبرقة ماذا كان يملك واليوم ماذا يملك هو وأولاده وكذلك عقيلة صالح! لكن أنتم لا تريدون ان تفهموا ماذا نفعل لكم.

الأمور عندكم واضحة ونحاول أن نوضحها لكم ولكن المشكلات توضيح الواضحات والإعلام كله يتكلم ولكن تجد الناس يأخذها التيار لسكة ثانيه.

ما يدور في كواليس مجلس الدولة والمشري مستمرين في المؤامرة وللأسف سيرجعون لعقيلة صالح، بعد ان قاطعوه ولن يلغي عقيلة القانون، لابد من خروج الناس ليلغوا القانون وحينا المجلس الاعلى للقضاء والجمعية العمومية التي رفضت القانون ورأينا وقفة احرار وحرائر ميدان الشهداء وقفتهم بالأمس أمام المهاري وطالبتهم بإنهاء الأجسام الهزيلة التي تتآمر مع عقيلة صالح في غيه.

بيان السفارة الأمريكية فيما يخص موضوع بوعجيلة اعتقد الامور واضحة ومن الذي كان يكتب وسلمته فلان او فلان وهذا إعادة لفتح ملف لوكربي وتعويضات الناس طلعت وقالت الدبيبه متفق لسرقه المليارات وغيرها وحتى شتموني انا. البيان واضح أنه لن يعاد فتح ملف لوكربي ولن يكون هناك تعويضات لكن هذا لا يعني الا نتابع المجرمين ومن يفكر في انصاف وعدل يعرف ما الحقيقة واصحاب المبادئ ومن يريد ان يصفي حساباته بالكذب للأسف يركبون الموجه وخائفين ان تذكر اسماء جديده وستذكر وهناك ناس سيتم المضايقة لا عليها وكل شيء واضح.