الزائدي: يقيمون مهرجانات للمثليين والمغنيين والليبيون يئنون من الجوع

انتقد رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي بعثرة حكومة الوحدة المؤقتة أموال الشعب الليبي على الحفلات.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر”: “بلد تحت الوصاية، تتحصل حكوماتها على شرعيتها من مجلس الأمن، ومرجعيتها سفراء الدول الكبرى ويتحدثون عن الاستقلال ويبعثرون الأموال احتفالًا بذكراه، يقيمون مهرجانات للمثليين، والمغنيين والناس تئن من الجوع والقهر”.

يشار إلى أن وزير الاتصال بحكومة الوحدة المؤقتة وليد اللافي استدعى عددا من الفنانات العرب لحضور ملتقى صناع المحتوى الذي نظمه في طرابلس، ومنحهم في مقابل ذلك مئات الآلاف من الدولارات.