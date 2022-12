ليبيا – هنأ السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت كافة الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 71 لإستقلال ⁧ليبيا.

‬⁩السفير الألماني أعرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أمله أن تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبين، وسنة أمن وإستقرار.

