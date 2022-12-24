ليبيا الان

مظاهرة أمام فندق ريكسوس في طرابلس احتجاجا على الحفل الفني بمناسبة الاستقلال لحكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

خرجت متظاهرة مساء اليوم السبت الليلة أمام فندق “ريكسوكس” في طرابلس، وذلك بعد انتهاء احتفال فني لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمناسبة الاستقلال.

وهتف المتظاهرين ضد الحفل، الذي أحياه مطربين عرب وليبيين من بينهم الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة المصرية أنغام واللي أيمن الأعتر، بـ “نحن أحفاد المختار ما نرضوا بالعار”.

وشارك الفنانين في الحفل بعد الدعوة التي وجهت إليهم من قبل وزير الدولة لشؤون الاتصال، وليد اللافي.

كما رفع المتظاهرين هتاف “وين وين وين.. الإعلام الهادف وين؟”، وذلك في إشارة إلى إقامة الحكومة لملتقى لـ “صناع المحتوى”.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك