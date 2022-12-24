مظاهرة أمام فندق ريكسوس في طرابلس احتجاجا على الحفل الفني بمناسبة الاستقلال لحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

خرجت متظاهرة مساء اليوم السبت الليلة أمام فندق “ريكسوكس” في طرابلس، وذلك بعد انتهاء احتفال فني لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمناسبة الاستقلال.

وهتف المتظاهرين ضد الحفل، الذي أحياه مطربين عرب وليبيين من بينهم الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة المصرية أنغام واللي أيمن الأعتر، بـ “نحن أحفاد المختار ما نرضوا بالعار”.

مظاهرات شباب العاصمة #طرابلس من داخل مجمع ريكسوس الذي تستخدمه هذه الأيام عائلة #الدبيبة لصرف مئات الألاف من الدولارات على فنانين وهراء صناع المحتوى بإدارة الـ شاذ ” وليد اللافي ” في وقت هناك الكثير من الليبيين محتاجين فيه لدواء .#ليبيا pic.twitter.com/0A31rNHKhG — محمد قشوط (@ghashoot1) December 24, 2022

وشارك الفنانين في الحفل بعد الدعوة التي وجهت إليهم من قبل وزير الدولة لشؤون الاتصال، وليد اللافي.

كما رفع المتظاهرين هتاف “وين وين وين.. الإعلام الهادف وين؟”، وذلك في إشارة إلى إقامة الحكومة لملتقى لـ “صناع المحتوى”.