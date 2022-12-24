ليبيا.. السجن 3 سنوات لرئيس إدارة شركة البنية للاستثمار السابق وغرامة 10 آلاف دينار

قضت محكمة جنايات طرابلس، رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات السابق، بالسجن ثلاث سنوات؛ وغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، تصدى قضاء الحكم لواقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى رئيس مجلس الإدارة ؛بتعمده إبرام عقد إيجار قطعة أرض مساحتها ستة عشر هكتاراً لمدة ثلاثين سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد.

بالإضافة إلى إحجامه عن أدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية (المالك) وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأسفرت تدابير النيابة العامة اللاحقة عن تسلم شركة البنية للاستثمار والخدمات لقطعة الأرض الكائنة في مدينة بنغازي؛ بينما أفضت الإجراءات الإدارية المتخذة من مجلس إدارتها إلى فسخ العقد موضوع القضية.