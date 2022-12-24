جريمة قتل تهز الزاوية والنائب عبدالنبي عبدالمولى يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيلها

أخبار ليبيا 24

كشف، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، عبدالنبي البشير عبدالمولى، تفاصيل جريمة مقتل المواطن “سالم صالح عبدالمولى” وزوجته وإصابة طفليهما برصاص مسلحين في منطقة الحرشة غربي الزاوية.

وقال عبدالمولى، في تصريح لأخبار ليبيا 24، يوم السبت، إن المجني عليه ابن عمه كان عائدًا إلى المنزل بعد صلاة العشاء رفقة زوجته “سارة قريميدة” وابنهم وابنتهم، وعند وصولهم إلى مدرسة الحرية تعرضوا لرماية مكثفة من الخلف.

وأكد عبدالمولى، أن سالم وزوجته سارة توفيا على الفور، بينما لازال الطفلين في غرفة العمليات بمركز الزاوية الطبي، مشيرًا إلى أن حالتهما الصحية تعتبر مستقرة نوعاً ما.

وذكر، أن البحث الجنائي والأجهزة الأمنية وصلت للطبي وباشرت التحقيقات في الواقعة.

وأضاف عبدالمولى، أن المجني عليه ليست لديه أي عدوات مع أي شخص، ومعروف لدى الجميع بحسن خلقه، مؤكدًا وجود احتقان وسط العائلة لمقتله وزوجته دون أي ذنب.

ورجح عبدالمولى، أن يكون مقتله مجرد اشتباه في السيارة التي كان يقودها أو أي شيء آخر.

وندد عضو مجلس النواب، بانتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه، مشيرًا إلى أن الخارجين عن القانون لازالوا يتجولون بكل أريحية، بسبب حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب.