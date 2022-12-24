سجن رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات بتهم فساد

حكمت محكمة جنايات طربلس اليوم السبت على رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات السجن لمدة ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وبررت المحكمة حكمها بعد توجيه تهمة إساءة السلطات الوظيفة المسندة للمتهم بعد تعمده إبرام عقد إيجار قطعة أرض مساحتها 16 هكتاراً لمدة ثلاثين سنة بمقابل نصف دينار عن المتر الواحد، وعدم “إدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية “المالك” وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره”.

وبالإضافة إلى حكم السجن لثلاث سنوات قضت المحكمة أيضا بتغريم المتهم بعشرة ألاف دينار