مدير مطار غات: شركة الخطوط الليبية بدأت تسيير رحلة واحدة أسبوعيًا

قال مدير مطار غات أبو بكر حسين، إن المطار جاهز فنيًّا لتسيير الرحلات، وقد بدأت شركة الخطوط الليبية بتسيير رحلة واحدة أسبوعيًا منه.

أضاف في تصريحات صحفية أن بقية شركات النقل الجوي لديها معايير لا تتوافق مع جاهزية المطار، وأرسلنا تقريرًا لمصلحة المطارات ووعدتنا بتوفير جميع متطلبات شركات النقل في القريب العاجل.

وتابع قائلًا “اكتملت صيانة برج المراقبة بالمطار، وستصل الخميس المقبل لجنة أرسلتها مصلحة المطارات لتسلّم البرج مبدئيًا، وستتولى المصلحة تركيب الأجهزة بالبرج، ليبدأ بعدها العمل رسميًا”.