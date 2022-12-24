الخارجية البريطانية: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو الرغبة الحقيقية لليبيين

قالت الخارجية البريطانية إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وبأسرع وقت ممكن في أنحاء البلاد، يمثل الرغبة والتطلعات الواضحة للشعب الليبي الذي يستحق أن تكون له حكومة موحّدة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية، إلى جانب مجلس تشريعي يتمتع بتكليف جديد.

ودعت الوزارة السبت، في بيان تهنئة بعيد استقلال ليبيا، جميع الفاعلين الليبيين والأطراف الأساسية المعنية إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام باتيلي عن طريق التواصل البنّاء وتقديم التنازلات، والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار على المدى الطويل.

وأضافت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف دعما لهذه الأهداف، مجددة دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي داعية جميع الفاعلين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري.

كما طالبت كل الأطراف بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020 لأجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، والدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

” style=”height: 492px;”>