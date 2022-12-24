أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إنه يشعر بالأسى، مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا، لحرمان 2.5 مليون ليبي من حقهم في الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف، عبر تغريدة على تويتر، إن “هذا الجرم يتحمل مسؤوليته المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات”.

وقال، “نتفق مع شركاء ليبيا الدوليين على ضرورة التعجيل بالانتخابات”، وذلك في إشارة للبيان الصادر عن دول بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بشأن الانتخابات.

إننا إذ نحتفل بالذكرى 71 لاستقلال بلادنا، نشعر بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي في 24 ديسمبر الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم؛ هذا الجرم يتحمل مسؤوليته المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات. نتفق مع شركاء ليبيا الدوليين على ضرورة التعجيل بالانتخابات. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) December 24, 2022

ودعا البيان، :جميع الفاعلين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري، للاتفاق سريعا على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات”.