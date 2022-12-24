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نتفق مع شركاء ليبيا الدوليين على ضرورة التعجيل بالانتخابات

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إنه يشعر بالأسى، مع الاحتفال بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا، لحرمان 2.5 مليون ليبي من حقهم في الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف، عبر تغريدة على تويتر، إن “هذا الجرم يتحمل مسؤوليته المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات”.

وقال، “نتفق مع شركاء ليبيا الدوليين على ضرورة التعجيل بالانتخابات”، وذلك في إشارة للبيان الصادر عن دول بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بشأن الانتخابات.

ودعا البيان، :جميع الفاعلين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري، للاتفاق سريعا على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات”.

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اخبار ليبيا 24

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