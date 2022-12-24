جريمة قتل تهز الزاوية ومصدر أمني يكشف التفاصيل لـ “ليبيا الحدث”

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، يوم السبت، إن المجني عليه كان عائدًا إلى المنزل بعد صلاة العشاء رفقة زوجته “سارة قريميدة” وابنهم وابنتهم، وعند وصولهم إلى مدرسة الحرية تعرضوا لرماية مكثفة من الخلف.

وأكد أن سالم وزوجته سارة توفيا على الفور، بينما لازال الطفلين في غرفة العمليات بمركز الزاوية الطبي، مشيرًا إلى أن حالتهما الصحية تعتبر مستقرة نوعاً ما.

وأوضح المصدر أن البحث الجنائي والأجهزة الأمنية وصلت للطبي وباشرت التحقيقات في الواقعة، مشيراً إلى أن المجني عليه ليست لديه أي عدوات مع أي شخص، ومعروف لدى الجميع بحسن خلقه، مؤكدًا وجود احتقان وسط العائلة لمقتله وزوجته دون أي ذنب، مرجحاً أن يكون مقتله مجرد اشتباه في السيارة التي كان يقودها أو أي شيء آخر.

وندد المصدر بانتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه، مشيرًا إلى أن الخارجين عن القانون لازالوا يتجولون بكل أريحية، بسبب حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب.