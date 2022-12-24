ألمانيا: على عقيلة والمشري الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

رحبت ألمانيا ببيان الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي وجهوده المستمرة لتنشيط العملية السياسية في ليبيا.

وهنأت ألمانيا ليبيا بعيد استقلالها، مبدية القلق من مرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد تظل هي الإرادة الواضحة والطموح للشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيًا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة الوطن بأسره والشعب ، فضلا عن هيئة تشريعية ذات تفويض متجدد.

ودعت ألمانيا جميع الجهات الفاعلة الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام باثيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة ، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان ، من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. الأمن والازدهار.

وأضافت: “نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف ونكرر دعمنا لجهود الممثل الخاص للأمين العام باثيلي”.

كما دعت ألمانيا جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ، إلى الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة لرعاية الاتفاق بسرعة على أساس دستوري.

وتابعت: إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية ، فيمكن ، ويجب ، استخدام الآليات البديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن والمفتوحة.

واستكمل البيان: “في الوقت نفسه ، تلتزم ألمانيا أيضًا بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ووجهت ألمانيا دعوة إلى جميع الأطراف لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بشكل كامل في هذا الصدد.