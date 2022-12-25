الخارجية البريطانية: الاستعانة بأدوات بديلة للبرلمان ومجلس الدولة حال فشل الاتفاق

هنأت وزارة الخارجية البريطانية، ليبيـا بمناسبة عيد استقلالها، مشيرة بقلق إلى مرور سنة كاملة منذ تأجيل الانتخابات التي كان مخططاً إجراؤها في ليبيـا يوم 24 ديسمبر 2021.

أضاف البيان: “يظل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وبأسرع وقت ممكن في أنحاء البلاد، يمثل الرّغبة والتطلعات الواضحة للشعب الليبـي، و الشعب الليبـي يستحق أن تكون له حكومة موحّدة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية، ويمكنها أن تحكم لصالح البلاد بأكملها وكل أفراد شعبها، إلى جانب مجلس تشريعي يتمتع بتكليف جديد.”

وتابعت “ندعو جميع الفاعلين الليبييـن والأطراف الأساسية المعنية إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام باتيلي عن طريق التواصل البنّاء وتقديم التنازلات، والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبـي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار على المدى الطويل.”

وواصلت: “نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف دعما لهذه الأهداف، ونجدّد تأكيد دعمنا لجهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي، و ندعو جميع الفاعلين بمَن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري.”

واختتمت: ” في حال عدم توصل المجلسيْن “الأعلى والنواب ” للاتفاق سريعا على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات، فإنه يمكن، بل يجب، الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن، و نتلزم كذلك بدعم حوار ما بين الليبييـن يمثّل الجميع ويُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة، وندعو جميع الأطراف إلى التعجيل بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020 لأجل الحفاظ على استقرار ليبيـا ووحدتها، والدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ذلك الصدّد.”