بلحاج: احتفلوا بعيد الاستقلال وقاوموا من أجل ليبيا وسيادتها

قال عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب ،، أننا نثق أن وطنيي ليبيا لن يسمحوا بضياع استقلال حققه الأجداد.

جاء ذلك في منشور له عبر صفحته الرسميه على فيسبوك قال فيه : على الرغم من كل ما تواجهه سيادة ليبيا اليوم من تحديات، إلا أننا نثق أن وطنيي ليبيا لن يسمحوا بضياع استقلال حققه الأجداد،

وأضاف زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ،ولن يتوقفوا عن العمل الوطني من أجل المصالحة وإنجاز العدالة وحشد الهمم من أجل حماية وحدة ليبيا وصون كرامة الليبيين.

واختتم بلحاج منشوره قائلا: احتفلوا بعيد الاستقلال وقاوموا من أجل ليبيا وسيادتها.