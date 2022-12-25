النيابة العامة: حبس شخصين بتهمة الاتجار بالآثار في البيضاء

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، تقديم شخصين للمحاكمة بحالة حبس احتياطي؛ بتهمة الاتجار في الآثار.

وقال المكتب في بيان، إن وكيل نيابة النظام في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء حقق في “مشروعية حيازة شخصين لقطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول؛ فاستدلَّ على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع“.

وتابع البيان: “ولرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهما الإجراءات ؛ انتهت النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي“.