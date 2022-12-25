السفارة الأمريكية: ندعو “عقيلة والمشري” للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية

دعت السفارة الأمريكية عقيلة صالح وخالد المشري وجميع الجهات الفاعلة للتوصل إلى اتفاق سريع على قاعدة دستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنه سيتم استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات في حالة عدم تمكن مجلسي النواب والأعلى من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة.

ودعت السفارة جميع الجهات الفاعلة والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.

وجددت السفارة التزامها بدعم حوار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مع استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الليبيين يستحقون حكومة وسلطة تشريعية موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة ليبيا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أكدت في بيان لها ضرورة العمل على خيارات بديلة في حال فشل مجلسا النواب والأعلى للدولة في الوصول إلى قاعدة دستورية.