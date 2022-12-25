الأوجلي: القيادة العامة هي الحامي والحصن المنيع لليبيين

قال المحلل السياسي أيوب الأوجلي، أن “كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم جائت مغايرة لتوقعات كثير من المحللين المندفعين فقد جاء خطابا عقلانيا ومتوازنا ويحمل العديد من الرسائل في حال تم العمل بها سنصل قريبا إلى توافق ليبي قد ينهي المراحل الانتقالية في أقرب وقت ممكن”.

الأوجلي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أضاف: أن “الاحتفالية من بنغازي تحمل رمزية خاصة لما تمثله المدينة من معاني لدى الشعب الليبي باعتبارها مهد كافة العمليات السياسية الخاصة في تاريخ ليبيا، وأبرزها خطاب الاستقلال عام 1951 وثورتي 2011 والكرامة 2014 ضد الإرهاب”.

وأردف الأوجلي أن “كلمة المشير خليفة حفتر حملت عدة رسائل هامة على رأسها التذكير بأن القيادة العامة كانت أول من نادت بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مع الإشارة إلى أن البعثة الأممية عليها تحمل مسؤولياتها وهي تأكيد واضح بأن الجيش الليبي ملتزم بكافة الاتفاقات الليبية تحت الرعاية الأممية، وأنها لن تخرج عن هذه الاتفاقات كما أخلت بعض الأطراف الأخرى بالتزاماتها”.

وأضاف أن “الكلمة اشتملت على التأكيد على أن الجيش الليبي سيكون دوما الحصن الحصين للدولة الليبية من عبث العابثين وكل الجهات التي تحاول استغلال الوضع في ليبيا لتحقيق مصالح شخصية”.

ونوه الأوجلي إلى أن تأكيد القائد العام للجيش على ضرورة التوزيع العادل لعائدات النفط، هو مطلب كافة الليبيين وليس فئة دون أخرى، كما بعث برسالة أخرى أن الليبيين وحدهم هم القادرون على حل مشاكلهم، وهي عبارة تعني أن أي حوار يحدث يجب أن يكون ليبيًّا ليبيًّا، دون تدخل أطراف خارجية من دول تسعى لإفشال التوافقات بين الأطراف.

وشدد الأوجلي على أن القيادة العامة تدعم المصالحة، والحل وهو ما اتضح في كلمة المشير التي طالب فيها بإصلاح الخطاب الديني والإعلامي والتسامح ونبذ العنف، وهي دعوة لا تعني الساسة فقط بحوار ليبي ليبي، بل القوى الوطنية والمثقفين والأحزاب والفنانين والأدباء وكافة أطياف الشعب بإنشاء مؤتمر جامع وتأسيسي للاتفاق، وهو ما سيقطع الطريق على الساسة الذين يريدون تدوير الأزمة.

وأوضح أن رسالة المشير خليفة حفتر حول المواطن بوعجيلة المريمي الذي تم تسليمه مؤخرا لواشنطن، وأنها لن تتركه، هي إشارة واضحة إلى أن القيادة العامة هي الحامي والحصن المنيع لليبيين من التصرفات غير المسؤولة، وسعي البعض لتحقيق صفقات على حساب المواطنين.