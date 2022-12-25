اللافي: كلمة القائد العام تحمل في داخلها خطاب رسمي للبعثة الأممية بمطالب الليبيين

رأى الخبير السياسي محمد اللافي أن الرسالة الأهم التي أرسلها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر هي التمسك بوحدة وسيادة ليبيا، والتحذير من أن هذه الوحدة غير قابلة للتقسيم، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية التي تريد بث الفتنة والقطيعة بين الشرق والغرب.

وتابع اللافي، في تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أن القائد العام نطق بما يريده الليبيون، خاصة مطالبة الأطراف السياسية بتوحيد الكلمة والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن القيادة تدعم انتخابات نزيهة وشفافة هي في صميم ثوابت القيادة العامة الداعمة للاستقرار، لأن الهدف الرئيسي والوحيد لها هو حل الأزمة واستقرار البلاد.

وأضاف اللافي أن كلمة القائد العام تحمل في داخلها خطابا رسميا للبعثة الأممية بمطالب الليبيين، وأنها يجب أن تتحرك للاستجابة لليبيين الحالمين بالانتخابات المؤجلة، خاصة أن الكلمة جاءت في ذكرى تحمل رمزيتين مهمتين هما عيد استقلال ليبيا ومرور عام على موعد الانتخابات المؤجلة.

وأشار إلى أن كلمة القائد العام ورسائلها وسط هذا الحشد الشعبي المهول خير، مؤكدا أن الشعب يؤمن بكل ما فيها وأن استمرار استغلال البعض لثروات البلد دون التوزيع العادل على جميع المدن والمناطق والانقسام الحاصل لن يدوم طويلا، فالشعب الذي تجمع للاحتفال قد يتجمع قريبا للتظاهر أو العصيان المدني أو أي خطوة تصعيدية أخرى.