السفير الفرنسي: أتمنى أن يحقق الشعب الليبي المستقبل الذي يطمح إليه

أعرب سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، عن تمنياته أن يحقق الشعب الليبي المستقبل الذي يطمح إليه.

وقال سفير فرنسا في تغريدة له بموقع “تويتر” “بمناسبة الذكرى71 لإعلان استقلال ليبيا أتقدم للشعب الليبي بأحر التهاني والتبريكات متمنيا له المستقبل الذي يطمح إليه من وحدة وأمن وسيادة ليبيا، وتحقيق الحرية، والديمقراطية وسيادة القانون.

وهنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، اليوم الجمعة، الشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الـ71 الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام.

وقال باتيلي في بيان، إن إحياءَ ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤُها في 24 ديسمبر 2021، وتابع لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار. عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.