سويري: القائد العام أرسل رسائل مهمة للمجتمع الدولي قبل المحلي بأن القيادة العامة تتمسك بثوابتها الوطنية

رأى المحلل السياسي سالم سويري أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أرسل رسائل مهمة للمجتمع الدولي قبل المحلي، بأن القيادة العامة تتمسك بثوابتها الوطنية ووقوفها بجوار الوطن والمواطن.

سويري، وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أضاف: أن “رسالة القائد العام بالتأكيد على وحدة ليبيا يقطع الطريق على المشككين وتنظيم الإخوان، الذي لا طالما روج أن القوات المسلحة هي قوات مناطقية وليست قوات كافة الشعب الليبي”.

وشدد على أن القيادة العامة لا تريد تقسيم ليبيا، وتؤمن بوحدتها وسيادتها، وهدفها الحقيقي هو إرجاع سيادتها ورجوعها لمصاف مقدمة الدول.

وحول الرسائل السياسية بدعم المسار الانتخابي، يؤكد سويري أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يدرك حقيقة مراد الشعب وآلامه، والتي يفترض أن تنتهي بالانتخابات التي تنهي هذا الانقسام وتجدد الشرعية للمؤسسات، ولذلك كان في مقدمة من نادوا بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

ويرى سويري أن إعلان القائد العام إعطاء فرصة أخيرة للأجسام السياسية لرسم خارطة طريق وتجرى على أساسها الانتخابات، يؤكد أن القيادة العامة لا تزال صابرة وتريد منح الفرصة كاملة للسياسيين لإيمانها التام بأن الحل السلمي والديمقراطية هي خير الحلول، وإلا فإن الجيش الليبي لن يكون أمامه إلا الاستجابة لطلبات الشعب والقبائل، واللذان يمثلان اللبنة الأولى لبنائه والظهير الحقيقي له في مكافحة الإرهاب ودواعش المال العام والسياسة الذين يريدون تدوير الأزمة عوضا عن حلها.