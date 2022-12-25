الزبيدي: إخوان ليبيا يستخدمون الترهيب ضد القضاة.. وتم خطف واستهداف بعضهم

أشار أستاذ القانون الدولي ” محمد الزبيدي ” إلى أن جماعة الإخوان لا تحاول فقط اختراق القضاء ولكنها استغلته بالفعل حينما حصلت على أحكام ببطلان الانتخابات وإقصاء شخصيات مناهضة لهم.

وأضاف “الزبيدي” في تصريحات صحفية ، أن إخوان ليبيا يستخدمون التخويف والترهيب ضد القضاة فتم خطف واستهداف بعضهم، كما استخدموا البرلمان السابق لسن قوانين العزل السياسي والنزاهة، الأمر الذي لا يزال المجتمع يدفع ثمنه.

كما لفت إلى أن ، القضاء يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية والاستغلال، إلا أن عناصر الجماعة يعملون بقوة للتدخل في كل المؤسسات، خاصة القضاء والإعلام وحتى المؤسسات الدينية.

مشيرا أن الأحكام القضائية ضد عناصر الجماعة والمتحالفين معها لا تنفذ مثلما جرى مع صادق الغرياني في طرابلس الذي له موقف عدائي لدول عربية.