بمناسبة الذكرى 71 للاستقلال.. السفير الألماني: أتمنى حدوث توافق بين الليبيين

هنأ السفير الألماني لدى ليبيا ” مايكل أونماخت ” الشعب الليبي بمناسبة الذكري 71 لاستقلال البلاد، متمنيًا حدوث توافق بين الليبيين وأن يسود الأمن والاستقرار.

وكتب أونماخت عبر حسابه بموقع «تويتر»، أمس السبت: «أحب أن أهنئ كافة الشعب الليبي بهذه المناسبة السعيدة، وأمل أن تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبيين، وسنة أمن واستقرار».

وتحتفل ليبيا، السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا بعد سنوات من الاحتلال الإيطالي، وقال الملك في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».