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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء مستقرة علي مناطق غرب ليبيا بينما لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي سرت مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة يوم الغد، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر علي المنطقة الممتدة من( الخمس حتي سرت) وبعض مدن الدواخل.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع إحتمالية سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية و الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 29)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-21)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:06)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية التنبوات الغد طقس الموافق الاهد ليوم الجوية التنبوات الحرارة الحرارة صاقية اليوم 21 الحرارة الحرارة السحب قليلة إلى صافية السماء السحب 12 12 22 21 صافية زواره 22 23 22 21 11 20 20 09 21 20 21 11 22 قليلة السما 18 16 9 7 17 22 21 10 21 21 لملة 10 11 20 20 قليلة 09 20 10 10‏'‏

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