أوحيدة: المجلس الرئاسي مسلوب الإرادة حتى مع حكومة الدبيبة ولا يمثل كل ليبيا

قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” أن الأزمة الليبية يتحكم فيها أطراف خارجية وهي وراء حكومة الدبيبة.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية ، أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية يتحملان مسؤولية عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الأمر الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن.

لافتا أن ، حكومة الدبيبة لم تعمل على إخراج القوات الأجنبية حسب اتفاق جنيف الذي ينص على إخراج المرتزقة من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما أشار إلى أن ، المجلس الرئاسي ضمن منظومة حكومة الدبيبة وينطبق عليه ما ينطبق على هذه الحكومة والميليشيات.

معتبرا أن المجلس الرئاسي مسلوب الإرادة حتى مع حكومة الدبيبة ولا يمثل كل ليبيا وليس باستطاعته أن يأتي بأي حل يقبله كل الليبيين بحسب قوله .