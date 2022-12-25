الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة غرباً والحرارة تصل لـ 16 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواءً مستقرة على مناطق غرب ليبيا، بينما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة اليوم على بنغازي وحتى الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي.

وحسب النشرة الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأحد، فمن المتوقع ظهور ضباب خفيف آخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم غد على بعض مناطق الشمال الغربي.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وتستقر الأجواء تدريجياً بدايةً من مساء غد على مناطق الشمال الشرقي وباقي مناطق ليبيا.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على سرت مع احتمالية هطول أمطار متفرقة يوم الغد، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت) وبعض مدن الدواخل.

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وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و23 درجة مئوية.

وفي (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة- سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و29 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة مئوية.