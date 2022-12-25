النيابة العامة تأمر بحبس شخصين احتياطيا بتهمة الإتجار بالآثار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

أمرت النيابة العامة في مدينة البيضاء بحبس شخصين احتياطيا بتهمة الإتجار بالآثار بعد حيازتهما قطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء اضطلع تحت إشراف المحامي العام، بمسؤولية التحقُّق من مشروعية حيازة شَخْصَيْنِ لقطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول؛ فاستدلَّ المحقق على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع.

وأكد مكتب النائب العام أنه لرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهما الإجراءات؛ انتهت النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي .

وأشار مكتب النائب العام إلى تواصل الجهود الرامية إلى مجابهة الإتجار بالممتلكات الثقافية؛ ورد أفعال التعدي على الآثار العقارية .