الارصاد: الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 25/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون مستقرة علي مناطق غرب ليبيا بينما لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي (المناطق الممتدة من بنغازي إلي الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي ).

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب خفيف أخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي .

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق مابين ( 18 – 23 )مْ ، ولاتتجاوز ( 16 )مْ على الجبل الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن الأجواء تستقر تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي وباقي مناطق ليبيا .

والله اعــــــــــــــــــلم