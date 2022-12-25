السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال برقية تهنئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا دعم مصر لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السيسي أشاد بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.