السيسي يهنئ المنفي بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا

العنوان-طرابلس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

وأشاد السيسي في برقيته، بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار.

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

واحتفلت ليبيا أمس السبت بالذكرى الـ71 لاستقلالها، الذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام، والذي جاء بعد عقود طويلة منذ النضال ضد المستعمر الإيطالي.

ومن شرفة قصر المنار ببنغازي، أعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951.

وقال الملك إدريس، “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

وأضاف، “ونحن نعاهد الله والوطن، في هذه الفترة الخطيرة التي تجتازها البلاد، أن نبذل كل جهدنا بما يعود بالمصلحة والرفاهية لشعبنا الكريم، حتى تتحقق أهدافنا السامية، وتتبوأ بلادنا العزيزة المكان اللائق بها بين الأمم الحرة. وعلينا جميعاً أن نحتفظ بما اكتسبناه بثمن غال، وأن ننقله بكل حرص وأمانة إلى أجيالنا القادمة.”

وتابع، “إننا في هذه الساعة المباركة نذكر أبطالنا، ونستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على أرواح شهدائنا الأبرار، ونحيي العلم المقدس رمز الجهاد والاتحاد وتراث الأجداد، راجين أن يكون العهد الجديد الذي يبدأ اليوم عهد خير وسلام للبلاد، ونطلب من الله أن يعيننا على ذلك ويمنحنا التوفيق والسداد، إنه خير معين”.