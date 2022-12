باي لاين تايمز: هذه أسباب رفض طلب لجوء ليبية وأبنائها الـ4 في بريطانيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “باي لاين تايمز” البريطانية لرفض طلب لجوء مواطنة ليبية وأبنائها الـ4 لزعمها انها من دون وطن وتستحق صفة اللجوء.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه المرأة المسماة بـ”سلمى” استعارة ادعت أنها تستحق هذه الصفة وفقًا للوثائق والشهادات التي قدمتها هي وممثلها القانوني، لا سيما وأن وضعها الصحي غير مستقر لكونها تعاني من ارتفاع ضغط الدم منذ 3 أشهر.

وبحسب التقرير، تم رفض التقرير لكون المنطقة التي تنتمي “سلمى” آمنة للعودة إليها وفقًا للتقارير الإخبارية الواردة لا وجود لأي تفجيرات أو عمل عسكري فيها في الآونة الأخيرة، ناقلًا عن الممثل القانوني مجادلته بأن عدم عقلانية القرار لأن الاعتماد على هذه التقارير مقياس غامض لتقييم سلامة بلد ما.

وقالت “سلمى”: “بلدي محكومة من قبل الميليشيات المسلحة والقتل فيه أسهل شيء وجأت إلى هنا بتأشيرة لم شمل الأسرة بعد أن منح زوجي حماية إنسانية من قبل حكومة بريطانيا”. فيما جاء في قرار الرفض أن تناقضات طغت على رواية الطلب أرجعتها المعنية لسوء الترجمة والتواصل والفهم وليس التضليل المتعمد.

بدورهم أكد الرافضون تقديمهم مترجمًا متمكنًا، فضلًا عن إدلاء “سلمى” بمعلومات مكباشرة باللغة الإنجليزية ما يجعل ما طرحته غير مقبول فيما يجادل الممثل القانوني بهشاشة الوضع لحقوق الإنسان في المنطقة وغير الآمن لها العودة إلى هناك بصرف النظر عن الروابط الأسرية.

ونقل التقرير عن الداخلية البريطانية تأكيدهم قبول طلبات لجوء 221 متقدمًا لذلك من أصل 275، في وقت احتتمت فيه “سلمى” تصريحاتها بالقول: “أريد فقط الأمان والتعليم لأولادي فزوجي لديه الكثير من المشاكل مع الميليشيات المسلحة التي استهدفت منزلنا”.

ترجمة المرصد – خاص

