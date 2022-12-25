ليبيا.. حبس مسؤولين بمصرف الصحاري أبوسليم بتهمة اختلاس 1.9 مليون دينار

أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري- أبوسليم، ومساعده، ومسؤول قسم الحسابات الجارية في الفرع؛ بتهم متعلقة باختلاس مليون و947 ألفا و956 دينارا.

وقال مكتب النائب العام في بيان، السبت، إن تحقيقا جرى لمعرفة الظروف الملابسة لواقعة الاختلاس، وخلص إلى تآمر قادة فرع المصرف وقيامهم بتزوير القيودات المحاسبية.

بالإضافة إلى إجراء تحويلات مالية إلى حساب مصرفي مفتوح بفرع آخر، فتحصلوا بذلك على منافع مادية غير مشروعة استوجبت الملاحقة.

وأمر المحقق بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيا واتخاذ التدابير الرامية إلى رد متحصلات الجريمة.

ونهاية نوفمبر الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري جنزور، وموظف قائم على إدارة المقاصة الإلكترونية في السابق، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وباشر وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، التحقيق إزاء تنفيذ موظفين بفرع المصرف بجنزور عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، والقيود المحاسبية المتعلقة بها.