مهنئا المنفي بذكرى الاستقلال.. السيسي يؤكد دعم بلاده لاستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

وفي برقية تهنئة أشاد السيسي بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار.

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

واحتفلت ليبيا أمس السبت بالذكرى الـ 71 لاستقلالها، والذي جاء بعد عقود طويلة من النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.