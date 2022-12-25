الدبيبة يشارك في حفل إحياء الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في حفل إحياء الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، رفقة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الإعلام بجامعة الدول العربية، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الحفل الذي أقيم ضمن اختتام حدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، أحياه عدد من الفنانين الليبيين والعرب، كما تم إقامة عروض فنية تجسد وحدة صف الليبيين وكفاحهم ضد المستعمر الإيطالي.

كما عكس جانب من الفقرات الفنية بالحفل الوجه الذي يجمع الليبيين بتاريخهم وثقافتهم المشتركة.