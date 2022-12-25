تعليق الدراسة في الكفرة لهذا السبب

العنوان-الكفرة

أعلنت مراقبة التربية والتعليم الكفرة تعليق الدراسة لمدة يومين ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المراقبة أن ذلك يأتي عقب ورود الشكاوى من أوليا الأمور بما يخص تردي الوضع الصحي لأبنائهم وعدم تمكنهم من الالتحاق بالمدارس.

وأشارت المراقب إلى أن التقارير الواردة إليه تبين وجود العديد من الإصابات “نزلات البرد والحمى” بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى أنها أصبحت في ازدياد ملحوظ داخل المدارس.

وطالبت المراقبة أولياء الأمور بإبقاء أبنائهم في المنازل والتباعد عن التجمعات، لافتا إلى أن العمل بديوان المراقبة وإدارات المؤسسات التعليمية العامة والخاصة يسير بشكل اعتيادي.