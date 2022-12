بلحاج: نثق أن وطنيي ليبيا لن يسمحوا بضياع استقلال حققه الأجداد

ليبيا – قال أمير الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج إنه يثق بأن وطنيي ليبيا لن يسمحوا بضياع استقلال حققه الأجداد على الرغم من كل ما تواجهه سيادة البلاد اليوم من تحديات.

بلحاج وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس يوك”، أضاف: “على الرغم من كل ما تواجهه سيادة ليبيا اليوم من تحديات، إلا أننا نثق أن وطنيي ليبيا لن يسمحوا بضياع استقلال حققه الأجداد، ولن يتوقفوا عن العمل الوطني من أجل المصالحة وإنجاز العدالة وحشد الهمم من أجل حماية وحدة ليبيا وصون كرامة الليبيين”.

ودعا إلى الاحتفال بعيد الاستقلال والمقاومة من أجل ليبيا وسيادتها.

