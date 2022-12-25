ليبيا.. تعليق الدراسة اليوم وغدا بالكفرة بسبب انتشار نزلات البرد والحمى

قررت مراقبة التربية والتعليم في الكفرة، السبت، تعليق الدراسة لمدة يومين؛ استجابة لتقارير تفيد بوجود إصابات عديدة بنزلات البرد والحمى بين أعضاء هيئة التدريس.

وتلقت المراقبة شكاوي من أولياء أمور بشأن تردي الوضع الصحي لأبنائهم، لذلك أعلنت المراقبة في بيان، تعليق الدراسة يومي الأحد والإثنين؛ حفاظا على صحة التلاميذ.

وحضت المراقبة أولياء الأمور على الحرص والحفاظ على صحة التلاميذ عبر إلزامهم بالبقاء داخل المنازل وإبعادهم عن التجمعات خلال هذه الفترة.

ونبهت مراقبة التعليم في الكفرة إدارات المدارس بالتعليم العام والخاص وجميع مديري المكاتب إلى استمرار العمل بديوان المراقبة دون تعليق يومي الأحد والإثنين.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، وجهت غرفة الطوارئ الصحية بالكفرة، نداءً عاجلاً إلى أولياء أمور التلاميذ، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بمستشفى عطية الكاسح التعليمي.

وأشارت الغرفة، إلى أخد عينات عشوائية من الأطفال بعد زيادة عدد الحالات بمستشفى عطية الكاسح، مبينة وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس.

Trending “عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا

وناشدت أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس بمجرد ظهور الأعراض، مثل الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، والاحتقان الشديد، للحد من انتشار العدوى بين التلاميذ والحفاظ على سلامتهم.