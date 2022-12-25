اللواء المحجوب: القيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، أن قيادة الجيش تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء الانتخابات.

وحذر المحجوب، في تصريحات صحفية لموقع “اليوم السابع” المصري، من السيناريوهات السيئة، مشيرا إلى أنها سوف تكون بمثابة إنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.

ونفى ما أشيع عن وجود نية لدى الجيش بإعلان انفصال إقليمي برقة وفزان عن طرابلس، قائلا “المرددين لهذه الأكاذيب يريدون التشكيك في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وأنها يمكن أن تنتهج نهج انفصالي لرغبة في الحكم وهذا غير صحيح والقيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة”.