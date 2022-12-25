السفارة الأمريكية تدعو الفاعلين في ليبيا للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف مشددة على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة إلى قلقها لمرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وحثت سفارة الولايات المتحدة جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية وأضافت أنه إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة إلى أنها تلتزم بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

ولفتت سفارة الولايات المتحدة إلى أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد هو المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة أن الليبيين يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كلّ البلد وشعبه، فضلاً عن هيئة تشريعية بتفويض مجّدد.