ليبيا – أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني خلال زيارته لمدينة طبرق أنه قد اطلع على المشاكل والمختنقات بالبلدية.

القطراني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن الحكومة عازمة لحلحلة كافة المشاكل العالقة وذلك بعد أن تم رصد ميزانية خاصة لإنهاء بعض المختنقات بالمدينة.

وقال القطراني: “مجلس الوزراء عقد اجتماعًا بشأن بحث وحل مشاكل المربيين ومشكلة الأعلاف”، مؤكدًا أن الحكومة قد خصصت قيمة مالية لدعم الأعلاف تصل إلى مئة مليون دينار.

Shares

The post القطراني: خصصنا 100 مليون دينار لحل مشاكل المربيين والأعلاف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية