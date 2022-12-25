مهنئة الليبيين بذكرى الاستقلال.. كندا: نتطلع أن يجلب العام الجديد السلام والاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

هنأت كندا الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام.

وعبرت في تهنئتها التي نشرتها سفارتها لدى ليبيا بموقعها بتويتر عن تطلعها أن يجلب العام 2023 السلام والاستقرار الذي تستحقه ليبيا كثيرا.

واحتفلت ليبيا أمس السبت بالذكرى الـ 71 لاستقلالها، والذي جاء بعد عقود طويلة من النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.