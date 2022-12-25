الدرقاش: إحياء العلم الشرعي في بلادنا من بركات الثورة المجيدة

رأى مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن ما وصفه بـ«إحياء العلم الشرعي» في بلادنا من بركات «الثورة المجيدة»، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من بركات هذه الثورة المجيدة إحياء العلم الشرعي في بلادنا، خاصةً مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وإبراز دور علماء ليبيا عبر التاريخ في إثراء فقه المدرسة المالكية”، بحسب وصفه.

وأضاف “جزى الله شيخنا حمزة أبوفارس والقائمين على مركز الشيخ الطاهر الزاوي خيراً على هذا الجهد وهذا العمل، وبإذن الله تعالى ستعود ليبيا منارةً للعلم والفقه المالكي بوجه خاص بفضل الله تعالى وبفضل مشايخنا الفضلاء حفظهم الله وبارك في علمهم وعملهم”، وفقا لحديثه.