مراقبة التعليم الكفرة: تعليق الدراسة اليوم وغدا حفاظا على سلامة الطلاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2022

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية الكفرة تعليق الدراسة اليوم الأحد ويوم غد الاثنين حفاظا على صحة الطلاب بسبب وجود العديد من حالات الإصابة بنزلات البرد والحمى.

وأكدت مراقبة التربية والتعليم الكفرة عبرصفحتها بموقع “فيسبوك”ورود العديد من الشكاوى من إولياء الأمور فيما يخص تردي الوضـع الصحي لأبنائهم خـلال هـذه الفترة وعـدم تمكنهم من الذهاب للمدارس وكذلك ورود تقارير تؤكد وجـود العديد من الإصابات (نزلات البرد والحمى) بين أعضاء هيئة التدريس.

ودعت مراقبة التعليم ببلدية الكفرة أولياء الأمـور إلى الحرص والحفاظ على صحة التلاميذ بإلزمهم بالبقاء داخل المنازل وضـرورة إبعادهم عن التجمعات خـلال هـذه الفترة.

ونبهت مراقبة التعليم كافـة إدارات المدارس للتعليم الخاص والعام وجميع مـدراء المكاتب بالمراقبة أن العمل مستمر بديـوان مراقـبة التربيـة والتعليم وأن العطلة لا تشملهم.