البيضاء.. حبس شخصين بتهمة الإتجار بالآثار

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام تقديم شخصين للمحاكمة بحالة حبس احتياطي؛ بتهمة الاتجار في الآثار في مدينة البيضاء شرقي البلاد.

وقال مكتب النائب العام إن وكيل نيابة النظام في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء حقق في “مشروعية حيازة شخصين لقطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول؛ فاستدل على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع”.

وأوضح البيان أنه لرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهما الإجراءات؛ انتهت النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي.